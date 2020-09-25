Оператор телеканала показал зрителям грудь ведущей. Инцидент произошел на американском телеканале Fox News. Под внимание оператора попала журналистка по имени Эйнсли Эрхардт. Ролик быстро распространился по социальным сетям и а сутки успел набрать более 200 тысяч просмотров.
В кадре ведущие обсуждали новости Верховного суда США. В эфире находились двое мужчин и женщина. Всех ведущих снимали разные камеры. В один из моментов оператор решил сменить картинку и направил камеру вниз.Американка увидела, что в кадре - не ее лицо и жестом указала оператору поднять объектив.
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Видео: pikabu.ru
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