Женщина заметила, что камера смотрит не на ее лицо.

Оператор телеканала показал зрителям грудь ведущей. Инцидент произошел на американском телеканале Fox News. Под внимание оператора попала журналистка по имени Эйнсли Эрхардт. Ролик быстро распространился по социальным сетям и а сутки успел набрать более 200 тысяч просмотров.

В кадре ведущие обсуждали новости Верховного суда США. В эфире находились двое мужчин и женщина. Всех ведущих снимали разные камеры. В один из моментов оператор решил сменить картинку и направил камеру вниз.Американка увидела, что в кадре - не ее лицо и жестом указала оператору поднять объектив.

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Видео: pikabu.ru