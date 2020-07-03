Opel показал универсал Astra нового поколения

Продажи в ЕС начнутся в 2022 году, в России - неизвестно.

Немецкий производитель автомобилей Opel представил в Европе универсал Opel Astra Sports Tourer нового поколения. Об этом пишет "Тарантас-ньюс".

В основе новинки лежит глобальная модульная платформа EMP2, на которой базируются модели Peugeot 3008, Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross и другие.

Автомобиль имеет багажник объемом 608 литров, а если сложить задние сидения, то объем вырастает до 1634 литров. Отмечается, что спинка заднего дивана раскладывается в соотношении 40:20:40.

Sports Tourer оснастили 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью (110 или 130 л.с.), 110-сильным "турбодизелем" объемом 1,5 л и двумя гибридными модификации суммарной мощностью 180 или 225 "лошадок". Батарея, расположенная под задним сиденьем, позволяет машине проехать до 60 километров.

Двигатели внутреннего сгорания сочетаются с шестиступенчатой "механикой" или восьмидиапазонной автоматической коробкой переключения передач. Гибрид же подразумевает только восьмииступенчатую "автоматику".

Astra Sports Tourer будут выпускать в Рюссельсхайме (ФРГ). Продажи в Европейском союзе начнутся в середине следующего года. Стоимость новинки пока не разглашается. Также неизвестно, появится ли новый "Опель" на российском рынке.

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Видео: Youtube/AUTO BILD