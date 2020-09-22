В компании раскрыли планы по развитию собственной электрификации производства.

Nissan представил три электрических концепт-кара. Речь идет о новинке Ambition 2030. Автомобильный производитель на протяжении следующих пяти лет будет вкладывать средства в развитие электрификации. Проект оценивается в 2 трлн долларов. Известно, что электрокары будут снабжены системой e-POWER.

К 2026 финансовому году компания увеличит объем продаж электрифицированных автомобилей на основных рынках, включая европейский регион, более чем на 75%. В Японии показатель вырастет на 55%, в КНР - на 40%. К 2030 финансовому году компания презентует публике 23 новые электрифицированные модели, включая 15 новых электромобилей. Фирма достигнет 50% доли этих моделей в линейках Nissan и Infiniti по всему миру.

Производитель выведет на глобальный рынок транспортные средства с собственными полностью твердотельными аккумуляторами (ПТТА) к 2028 финансовому году. Завод на территории Иокогамы будет работать уже к 2024 году. За счет разработанного специалистами компании силового устройства, машины будут более эффективными и доступными для потребителя. ПТТА снизят стоимость аккумуляторных батарей до 75 долларов за киловатт-час к 2028 финансовому году.

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Фото и видео: Nissan

