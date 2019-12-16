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Женщина попала в больницу после ДТП с Opel на Светлановском проспекте

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Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Калининском районе Петербурга вечером в четверг, 2 июля, под колеса иномарки попала женщина-пешеход. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

ДТП произошло у дома 95 по Светлановскому проспекту около 21:20. Автомобиль Opel, за рулем которого был мужчина, сбил 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Накануне Renault подбил Lamborghini на Коломенской улице.

Видео: Piter.TV

Теги: opel, дтп с пешеходом, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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