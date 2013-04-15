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Во Всеволожске Opel насмерть сбил пешехода, который перебегал улицу в неположенном месте
Сегодня, 8:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожске Opel насмерть сбил пешехода, который перебегал улицу в неположенном месте

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Всеволожске автомобилист насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Подробности аварии стали известны Piter.tv.

По предварительной информации, 7 сентября в 20:30 у дома 6 по Дороге жизни 45-летний водитель, управляя автомобилем Opel Antara, наехал на перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода пешехода.

В результате ДТП неизвестный мужчина (на вид 30 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель привлекался за нарушение ПДД в 2023 году 5 раз, штрафы оплачены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Гатчине электропоезд насмерть сбил мужчину. Электропоезд наехал на пешехода, который пытался перейти пути вне специального пешеходного перехода.

Фото: Piter.TV

Теги: opel, всеволожск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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