В Подмосковье создали онлайн-калькулятор для расчета выплат врачам

Работники медицинских учреждений в Московской области могут получить доплаты из трех источников.

Работники медицинских учреждений в Московской области могут получить доплаты из трех источников: по президентской, федеральной и региональной выплатам. Об этом сообщил телеканал "360".

На портале госуслуг Московской области появился сервис, с помощью которого можно узнать информацию по каждой из выплат и рассчитать размер надбавок, используя онлайн-калькулятор. Выплаты медикам также рассчитываются исходя из условий договора, количества плановых и фактических смен. Также медики могут получить онлайн-выписку по назначенным выплатам, используя учетную запись ЕСИА.

Если медики работают с пациентами, больными коронавирусом, им полагаются президентские и федеральные выплаты. Президентская доплата является фиксированной, врач обязан получить её даже если в месяце он работал только день и лечил только одного пациента с COVID-19. Федеральная выплата уже зависит от отработанных смен.

Что касается региональных выплат, то их могут получить медики, которые работали не только с коронавирусом, но с пневмонией и ОРВИ. Выплата рассчитывается исходя из количества отработанных смен.

В Петербурге выполнили поручение президента о выплатах медикам.

Фото: Piter.TV