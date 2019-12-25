Онищенко назвал причину беспокойства россиян из-за алкоголя и вакцины

Эксперт объяснил, что рекомендация по отказу от алкоголя во время прививочной кампании существовала всегда.

Геннадий Онищенко назвал причину беспокойства россиян из-за алкоголя и массовой вакцинации. Об этом бывший главный санитарный врач России заявил журналистам радио Sputnik. Эксперт уточнил, что в настоящее время друг на друга наложились несколько животрепещущих тем. Первая - это распространение коронавируса, а вторая - обсуждение свойств алкогольных напитков.

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Эксперт рассказал, что при любой вакцинации существовала рекомендация отказа от употребления спиртных напитков. Однако ранее эта норма публично так не проговаривалась и не обсуждалась. Онищенко удивился, что такого интереса к инфекции люди не высказывали даже тогда, когда натуральная оспа убивала миллионы человек. Парламентарий предположил, что такое внимание к коронавирусу связано с распространением СМИ и появление новых информационных технологий.

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