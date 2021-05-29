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OneWeb выйдет на рынок РФ в 2021 году

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Подробнее об услугах станет известно в июле.

Британский оператор спутникового интернета OneWeb заработает в России в конце текущего года. Об этом сообщается в видео канала "Роскосмос" на видеохостинге YouTube.

По словам коммерческого директора OneWeb в РФ Михаила Кайгородова, подробнее о возможностях предоставления россиянам услуг компании станет известно в июле. Именно в это время  число космических спутников OneWeb возрастет до 254, что позволит покрыть всю территорию планеты выше 50 градусов северной широты, куда входят практически вся территория Российской Федерации и арктическая зона.

Кайгородов подчеркнул, что после завершения всех необходимых тестирований системы оператор спутникового интернета сможет оказывать жителям России свои коммерческие услуги.

Ранее SpaceX запустила ракету с 54 спутниками на борту.

Видео: Youtube / Роскосмос ТВ
 

Теги: oneweb, михаил кайгородов, россия, спутниковый интернет
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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