OneWeb выйдет на рынок РФ в 2021 году

Британский оператор спутникового интернета OneWeb заработает в России в конце текущего года. Об этом сообщается в видео канала "Роскосмос" на видеохостинге YouTube.
По словам коммерческого директора OneWeb в РФ Михаила Кайгородова, подробнее о возможностях предоставления россиянам услуг компании станет известно в июле. Именно в это время число космических спутников OneWeb возрастет до 254, что позволит покрыть всю территорию планеты выше 50 градусов северной широты, куда входят практически вся территория Российской Федерации и арктическая зона.
Кайгородов подчеркнул, что после завершения всех необходимых тестирований системы оператор спутникового интернета сможет оказывать жителям России свои коммерческие услуги.
Ранее SpaceX запустила ракету с 54 спутниками на борту.
Видео: Youtube / Роскосмос ТВ
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