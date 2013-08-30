Олимпийский флаг на открытии Игр повесили вверх ногами

В Играх в Париже примут участие семеро россиян.

Олимпийский флаг на торжественной церемонии открытия летних Игр-2024 в Париже организаторы мероприятия повесили вверх ногами. Инцидент произошел в пятницу, 26 июля. Н размещенных в социальных сетях кадрах видно, как таинственная фигура вынесла флаг к сцене в форме Эйфелевой башни, а затем флаг был неправильно водружен на флагшток и поднят.

Напомним, что Олимпийские игры состоятся во французской столице в период с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 российских граждан в пяти видах спорта. Речь идет о семи теннисистах, трех гребцах на байдарках и каноэ, трех велогонщиках, пловце и одной представительнице прыжков на батуте. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) выступать в Париже эти атлеты они будут в нейтральном статусе, без национального флага и исполнения государственного гимна, а их награды не будут отображаться в общей медальной таблице.

МОК пригрозил США отказом в проведении Олимпиады.

Фото и видео: Telegram / SHOT