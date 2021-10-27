Олаф Шольц: ФРГ еще долго нужен будет газ до перехода к возобновляемой энергетике

По его мнению, страна не зависит от российского газопровода "Северный поток – 2", как утверждают многие.

Кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц заявил, что стране нужен будет газ до перехода к возобновляемой энергетике. Об этом он сказал на конгрессе ассоциации профсоюзов горнодобывающей, химической и энергетической промышленности

Шольц отметил, у данного заявления нет никакой политической подоплеки. По мнению Шольца, Германия не зависит от российского газопровода "Северный поток – 2", как утверждают многие.

Мы используем газ и создаем новые газовые электростанции, потому что это условие для того, чтобы мы преодолели этот переходный период. Олаф Шольц, кандидат в канцлеры ФРГ

Политик призвал действовать сообща, чтобы оперативнее перейти к периоду возобновляемой энергетики.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев попросит Берлин не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2".

Видео: YouTube / phoenix