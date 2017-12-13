Ольга Бузова опубликовала новый клип Wi-Fi, в котором принял участие Джереми Микс

Звезда шу-бизнеса выложила новый клип на композицию Wi-Fi.

Ольга Бузова выпустила обещанный фанатам клип на трек Wi-Fi. напомним, что в интервью Piter.tv певица рассказала, что готовит презентацию видео именно к празднику Всех влюбленных - 14 февраля.

Режиссером ролика стал Алексей Голубев. В съемках участвовала звезда мирового масштаба - Джереми Микс. Американец известен титулом “самый красивый преступник”. И действительно, он прославился после того, как закончил отбывать уголовный срок в тюрьме. После этого на мужчину обратили внимание мировые дизайнеры. Теперь Джереми стал значимой фигурой в мире моды и выступает на престижных мероприятиях в качестве модели. Специально для съемок в клипе Бузовой Микс прилетал в Москву.

Видео выпущено на YouTube-аккаунте звезды шоу-бизнеса. Через полчаса после публикации клип набрал более 50 тысяч просмотров.

Видео: YouTube/Ольга бузова

