Джереми Микс в Москве: появились фотографии и видео из столицы

"Тюремная звезда" из Америки Джереми Микс прилетел в Москву на съемки клипа Ольги Бузовой.

“Самый красивый преступник” в мире прилетел в Москву ради встречи с Ольгой Бузовой. Певица пригласила американца на съемки клипа на композицию “Wi-Fi”.

По прибытию с столицу России иностранец сразу же посетил Красную площадь. Он отметил, что наша страна прекрасная, однако, впечаление от столицы портият холода.

Издание Super в Telegram выложило видеозапись из аэропорта, в который прилетел Джереми.

Кто такой Джереми Микс

Джереми Микс прославился после публикации его фотографий полицией города Стоктон в США. Внешность молодого человека покорила общественность. Отметим, что Джереми был арестован за ограбление. Он отбывал наказание в тюрьме за незаконное хранение оружия.

После выхода из места лишения свободы в 2014 году началась его модельная и голливудская карьера. Сейчас с ним хотят работать именитые дизайнеры.

На личную страницу звезды в Instagram подписалось более полутора миллиона человек.

Какие отношения у Джереми Микса и Ольги Бузовой

Ольга Бузова не стала таить интригу относительно проекта, в котором участвует Джереми Микс. В социальной сети она опубликовала некоторые фотографии со съемок. Девушка отметила, что с нетерпением ждет совместной работы с красавцем.