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Вчера, 14:56
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Джереми Микс в Москве: появились фотографии и видео из столицы

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"Тюремная звезда" из Америки Джереми Микс прилетел в Москву на съемки клипа Ольги Бузовой.

“Самый красивый преступник” в мире прилетел в Москву ради встречи с Ольгой Бузовой. Певица пригласила американца на съемки клипа на композицию “Wi-Fi”.
 
По прибытию с столицу России иностранец сразу же посетил Красную площадь. Он отметил, что наша страна прекрасная, однако, впечаление от столицы портият холода. 
 
 
Издание Super в Telegram выложило видеозапись из аэропорта, в который прилетел Джереми.
 
 
 
 
 
 
   

Кто такой Джереми Микс

 
Джереми Микс прославился после публикации его фотографий полицией города Стоктон в США. Внешность молодого человека покорила общественность. Отметим, что Джереми был арестован за ограбление. Он отбывал наказание в тюрьме за незаконное хранение оружия.
 
 
После выхода из места лишения свободы в 2014 году  началась его модельная и голливудская карьера. Сейчас с ним хотят работать именитые дизайнеры.
 
 
На личную страницу звезды в Instagram подписалось более полутора миллиона человек. 
 
 
 

Какие отношения у Джереми Микса и Ольги Бузовой

 
Ольга Бузова не стала таить интригу относительно проекта, в котором участвует Джереми Микс. В социальной сети она опубликовала некоторые фотографии со съемок. Девушка отметила, что с нетерпением ждет совместной работы с красавцем.
 
 
 
 
Фото: Instagram/buzova86, jmeeksofficial
Видео: Instagram/jmeeksofficial
            Telergam/Super

 

Теги: джереми микс , клип , москва , ольга бузова , самый красивый преступник , съемки
Категории: Новости России Музыка Кино Картина дня

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