Около деревни Борисово заблудилась женщина в лесу

Пропавшую нашли и вернули родственникам.

В Гатчинском районе накануне вечером, 26 июня, пропал человек. Около деревни Борисово в лесу потерялась женщина. Об этом сообщили в tg-канале Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

На помощь пострадавшей пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно и добровольцы Экстремума. Местную жительницу вывели из леса и передали родственникам.

К утру, 27 июня, женщина была найдена, выведена из леса и передана родственникам. Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

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