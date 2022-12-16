Около деревни Борисово заблудилась женщина в лесу

В Гатчинском районе накануне вечером, 26 июня, пропал человек. Около деревни Борисово в лесу потерялась женщина. Об этом сообщили в tg-канале Аварийно-спасательной службы Ленобласти.
На помощь пострадавшей пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно и добровольцы Экстремума. Местную жительницу вывели из леса и передали родственникам.
К утру, 27 июня, женщина была найдена, выведена из леса и передана родственникам.
Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти
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Фото: Pxhere
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