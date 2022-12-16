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Около деревни Борисово заблудилась женщина в лесу
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Около деревни Борисово заблудилась женщина в лесу

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Пропавшую нашли и вернули родственникам.

В Гатчинском районе накануне вечером, 26 июня, пропал человек. Около деревни Борисово в лесу потерялась женщина. Об этом сообщили в tg-канале Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

На помощь пострадавшей пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно и добровольцы Экстремума.  Местную жительницу вывели из леса и передали родственникам.

К утру, 27 июня, женщина была найдена, выведена из леса и передана родственникам.

Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Ранее мы писали, что в Петербурге 17-летний турист выстрелил в пенсионера из окна отеля.

Фото: Pxhere

Теги: аварийная служба, борисово, заблудилась женщина в лесу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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