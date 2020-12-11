В Армении арестованы около 40 участников акций протеста 

Оппозиционеры перекрыли автотрассу Ереван-Севан.

В Армении во время протестов оппозиция, выступающая за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыла центральные улицы Еревана. Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Демонстранты вышли с плакатами и скандируют лозунг "Армения без Никола". Отмечается, что акция проходит по всему Еревану. В данный момент сотрудники ведомств намерен восстановить движение.

Участники акции направляются к центру Еревана.

Ранее мы сообщали о том, что вчера противники Пашиняна собрались у здания правительства Армении.

Видео: Ipna News