В Армении арестованы около 40 участников акций протеста 

В Армении во время протестов оппозиция, выступающая за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыла центральные улицы Еревана. Об этом сообщает "Sputnik Армения".
Демонстранты вышли с плакатами и скандируют лозунг "Армения без Никола". Отмечается, что акция проходит по всему Еревану. В данный момент сотрудники ведомств намерен восстановить движение.
Участники акции направляются к центру Еревана.
Ранее мы сообщали о том, что вчера противники Пашиняна собрались у здания правительства Армении.
Видео: Ipna News
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