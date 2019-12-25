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Около 2 миллионов петербуржцев сделали прививку от гриппа
Сегодня, 13:23
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nastya960

Около 2 миллионов петербуржцев сделали прививку от гриппа

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Заболеваемость гриппом начинается в ноябре-декабре, пик приходится на январь-февраль.

Около 2 миллионов петербуржцев  получили прививку от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга О.Н.Эргашева.

Грипп, наряду с коронавирусом, в отличие от других респираторных вирусных инфекций, вызывает много осложнений. Вакцинация позволяет либо вообще не заболеть, либо переболеть сравнительно легко и без осложнений.

Олег Эргашев, вице-губернатор

Заболеваемость гриппом начинается в ноябре-декабре, пик приходится на январь-февраль. Для формирования иммунитета прививку нужно сделать минимум за 2-3 недели до начала роста заболевания.

В Петербурге уже привились около 2 миллионов петербуржцев, в том числе более 402 тысяч детей, 11 тысяч беременных женщин и 436 тысяч человек, страдающих хроническими заболеваниями.

Вакцинопрофилактика организована во всех городских поликлиниках.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в Петербурге.

Фото: Pixabay

 

Теги: вакцина, грипп, олег эргашев, прививка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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