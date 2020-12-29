Известно о пострадавших как со стороны полиции, так и со стороны митингующих.

Около 100 человек пострадали в Нью-Дели в ходе протестов фермеров. Об этом сообщил местный телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции города. В СМИ отметили, что на данный момент пострадавшими считаются не менее 86 представителей закона. Демонстранты разбили восемь автобусов, включая полицейские, а также 17 частных автомобилей. В ТАСС уточнили, что демонстрация состоялась в районе Красного форта Хира Сингх.

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Известно, что на утро 27 января индийская полиция возбудила 15 уголовных дел по факту беспорядков и вандализма на улицах в отношении участников "марша тракторов". Протесты были организованы в День республики профсоюзами крестьян. Они выступили против принятых в сентябре прошлого года законов о сельском хозяйстве. Представители фронта фермеров отметили, что в мирное движение проникли "антисоциальные элементы". Это привело к столкновениям с правоохранительными органами в шести районах города. Отдельные активисты взобрались на валы Красного форта и водрузили религиозный сикхский флаг на столбе снаружи крепости.

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Видео: YouTube / NDTV