В Тосно мужчина повис на ограждении железнодорожных путей

Он хотел перелезть через них. Ему помогли спасатели.

Спасатели оказали помощь застрявшему в ограждении железнодорожных путей мужчине в Тосно. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Вечером 17 июля на вокзале города Тосно мужчина пытался перелезть через ограждения железнодорожных путей и повис. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно сняли пострадавшего с решетки ограждения и передали сотрудниками скорой помощи.

Соблюдайте "Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте":

– переходите железнодорожные пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов;

– не прыгайте с поезда на ходу и с платформы на железнодорожные пути;

– при приближении поезда не выходите за предупреждающую полосу на платформе до полной остановки поезда.

Накануне в Гатчинском районе "Ласточка" сбила легковушку. Погибли 4 человека. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

Фото: Аварийно-спасательная служба