В Тосно мужчина повис на ограждении железнодорожных путей

Спасатели оказали помощь застрявшему в ограждении железнодорожных путей мужчине в Тосно. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе ЛО.
Вечером 17 июля на вокзале города Тосно мужчина пытался перелезть через ограждения железнодорожных путей и повис. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно сняли пострадавшего с решетки ограждения и передали сотрудниками скорой помощи.
Соблюдайте "Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте":
– переходите железнодорожные пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов;
– не прыгайте с поезда на ходу и с платформы на железнодорожные пути;
– при приближении поезда не выходите за предупреждающую полосу на платформе до полной остановки поезда.
Накануне в Гатчинском районе "Ласточка" сбила легковушку. Погибли 4 человека. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
Фото: Аварийно-спасательная служба
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