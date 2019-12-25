Охранника "Ашана" обвинили в избиении школьника

Мальчик находится в больнице.

Петербурженка обвинила охранника гипермаркета на Пулковском шоссе в избиении сына-подростка. Об этом сообщило "Оперативное прикрытие".

Женщина обратилась в полицию 12 февраля около четырех часов дня. Она рассказала, что ее 14-летнего сына избил охранник магазина "Ашан", который находится в в ТК "Лето". Мальчик находится в Детской больнице №19 имени Раухфуса.

В 51 отдел полиции при этом был доставлен его 13-летний приятель для разбирательства. Как сообщили в ГУ МВД, проверку проводит служба по делам несовершеннолетних.

Сын до смерти забил отца во время застолья в Петербурге.

Фото: Piter.TV