Движение в тоннеле петербургской дамбы будет ограничено с 10 апреля

Мера связана с проведением ремонтных работ.

В период с 10 по 14 апреля движение в тоннеле петербургской дамбы будет временно ограничено в связи с проведением ремонта. Об этом сообщила пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Автомобили будут испытывать на себе ограничения в транспортном отсеке Финской стороны на внешнем кольце. Кроме того, с 17 по 21 апреля аналогичные ограничения будут действовать в транспортном отсеке Невской стороны.

В указанные даты возможна полная остановка транспортного потока на небольшой промежуток времени, который равен от 7 до 10 минут.

Ранее мы сообщили о том, что съёмки фильма "Майор Гром. Игра" ограничат движение у Михайловского замка.

Фото: КЗС