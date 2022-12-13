Съёмки фильма "Майор Гром. Игра" ограничат движение у Михайловского замка

Водителей предупредили о закрытии нескольких улиц в центре города на следующей неделе.

Во вторник, 11 апреля, в центре Петербурга введут временные ограничения движения транспорта у Михайловского замка на время съёмок фильма "Майор Гром. Игра". Об этом сообщила пресс-служба комтранса города.

Съёмочный процесс будет проходить в период с 06:00 до 23:59. Проезд на это время закроют по Замковой улице и по участку Кленовой улицы от Замковой до Инженерной. Кроме того, на весь день будет запрещена остановка транспорта по Замковой улице, а также на нечетной стороне набережной реки Фонтанки (участок от Замковой улицы до набережной Мойки).

Автомобилистов попросили учесть информацию при планировании маршрута.

Ранее мы сообщили о том, что съёмки фильма ограничат движение в Кировском районе на выходных.

Фото: Piter.TV

