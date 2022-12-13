Съёмки фильма ограничат движение в Кировском районе на выходных

В городе будут снимать картину «Десять дней до весны».

Во время съёмок художественного фильма "Десять дней до весны" в Кировском районе Петербурга ограничат движение транспорта. Киноделы будут трудиться в предстоящие выходные, 8 и 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба комтранса города.

В частности, в субботу с 6:00 до 23:59 будет перекрыто на участке Турбинной улицы от улицы Зои Космодемьянской до дома №7, а также на участке Оборонной улицы от улицы Косинова до Севастопольской улицы. В период с 00:00 до 23:59 на аналогичных участках запретят остановку транспорта.

В воскресенье с 6:00 до 23:59 начнёт действовать запрет движения на улице Маринеско, а с 00:00 до 23:59 запретят остановку на нечётной стороне улицы Зайцева на участке от проспекта Стачек до Краснопутиловской улицы, а также на улице Маринеско.

Ранее мы сообщили о том, что на развязке КАД с Рябовским шоссе перекроют 1 полосу.

Фото: Piter.TV