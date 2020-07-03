Спасатели эвакуировали 1,6 тысячи человек.

Огонь из газопровода стал причиной эвакуации российского села. Ролик с инцидентом опубликовали представители Telegram-канала Life Shot. Очевидцы рассказали, что заметили пламя во время ремонтных работ в населенном пункте Верхняя Подстепновка под Самарой. Бригада повредила незаконную врезку. Из конструкции повалил столб огня.

Из-за происшествия спасателям пришлось эвакуировать 1,6 тысячи человек. Длительное время пожарные не могли потушить возгорание. Многим пришлось вернуться из села в город. На территории местной школы и дома культуры были организованы пункты временного размещения.

В результате происшествия нет пострадавших или погибших. Сейчас аварийная служба занимается отжигом газа. Затем начнутся восстановительные работы.

Под Самарой сгорели 11 частных жилых домов.

Видео: Telegram/LIFE SHOT