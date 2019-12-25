Офис Тихановской надеется на новые выборы президента в 2021 году

Переговоры с властями начнутся в мае текущего года.

Офис Светланы Тихановской надеется на новые выборы президента в 2021 году. Об этом на пресс-конференции сообщил советник оппозиционного политика Франак Вячорка. Специалист уточнил, что переговоры с официальными властями Минска по данному вопросу должны начаться в мае, но до этого стороны проведут консультации при участии международных посредников.

Мы считаем, что переговоры должны начаться в мае, но до этого времени должны проводиться консультации и экспертные встречи с разными сторонами в разных форматах. В том числе с представителями потенциальных медиаторов, в том числе с представителями России, и конечно, с теми, кого будет делегировать режим Лукашенко, если это будет происходить. Франак Вячорка, советник Тихановской

Напомним, что Светлана Тихановская 18 марта заявила, что запускает голосование через онлайн-платформу "Голос". Она хочет узнать мнение народа о необходимости переговоров с представителями Александра Лукашенко. Первые итоги голосования будут озвучены к 25 марта.

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