Официально представлен смартфон LG Wing с двумя экранами

Новинка работает на процессоре Snapdragon 765G с 5G-модемом.

LG официально представила новый смартфон с двумя дисплеями. Оба они OLED, но если основной 6,8-дюймовый выглядит вполне обычно, то дополнительный 3,9-дюймовый "раскрывается" под ним, добавляя дополнительные возможности.

На данный момент LG проводит переговоры со сторонними разработчиками, чтобы расширить поддержку в популярных программах. Новинка работает на процессоре Snapdragon 765G с 5G-модемом. У него 8 Гб оперативной и 256 Гб накопительной памяти. В смартфоне есть аккумулятор на 4000 мА/ч, сканер отпечатков пальцев, поддержка беспроводной зарядки.

LG Wing получил всплывающую 32-Мп фронтальную камеру и тройную основную: на 64 Мп, на 13 Мп и на 12 Мп со стабилизатором.

Ранее Samsung представил новый смартфон с аккумулятором на 7000 мА/ч.

Фото: LG