Скотт Риттер сравнил киевский режим с нацистской Германией.

Американский офицер разведывательного управления морской пехоты США в эфире YouTube-канала Judging Freedom открыл глаза ведущему на геноцид русскоязычного населения Украины. Ведущий задал гостю вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин называл своего коллегу Владимира Зеленского и его киевский режим "нацистским". Он уточнил вопрос, спросив о том, действительно ли происходит на Украине дискриминация еврейского населения.

Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры (запрещен на территории РФ как экстремистский и террористический деятель) Скотт Риттер, офицер США

Гость шоу напомнил о том, что ранее Украина ввела на своей территории запреты "против всего русского". В частности, речь идет о запрете культуры и языка. Скотт Риттер подчеркнул, что если сравнить современную ситуацию с нацистской Германии в 30-е годы XX века, а также сменить лозунг" запретить евреев" на "запретить Россию", то получилось бы аналогичная ситуация.

Экс-разведчик США Риттер: Россия демилитаризует НАТО, уничтожая оружие на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom