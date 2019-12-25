Эксперт напомнил о снижении обороноспособности альянса.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Россия демилитаризует НАТО, уничтожая оружие на Украине. Соответствующее заявление офицер США сделал во время выступления на YouTube-канале. Эксперт полагает, что Североатлантический военный альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь киевскому режиму, так как не в состоянии оперативно восполнить собственную обороноспособность.

Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, <…> а потом уничтожила все то, что альянс передал Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы. Скотт Риттер, экс-разведчик США

При этом американский специалист не думает, что военная поддержка НАТО помогла украинской армии усовершенствоваться. Он считает, что Вооруженные силы Киева сейчас находятся в подавленном состоянии, а западное оружие быстро уничтожается. Разведчик добавил, что некоторые страны военного альянса полностью прекратили военные поставки из-за конечности из запасов, которые они могли без риска для своей национальной защиты отправить на Украину.

Бывший разведчик Риттер заявил, что США разжигают конфликты с целью помешать России.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen