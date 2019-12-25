Одна молекула способна замедлить распространение коронавируса

Ученые изучали захвата белков и распространения инфекции.

Ученые из Дании и Швеции провели исследование и выяснили, как можно остановить или замедлить распространение коронавируса с помощью одной молекулы. Об этом сообщает Videnskab.

Так, ученые изучали механизм захвата белков и распространения инфекции. Вирус в итоге удалось замедлить в лабораторных условиях. Такого результата удалось добиться благодаря супер-наклейке, которая мешает использованию вирусом белков.

В результате инфекция не сможет приклеиться к белку, поэтому не будет и распространения болезни. При этом будет присутствовать сам факт заражения организма.

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