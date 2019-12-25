В России провели операцию по очувствлению протезов

Это была первая такая операция в стране.

Ученые из Медцентра Дальневосточного федерального университета и специалисты компании "Моторика" провели первую в России операцию по вживлению электродов, которые передают в нервную систему тактильные ощущения от протезов рук. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей фонда "Сколково".

Отмечается, что это была первая операция в России по инвазивному вживлению электродов для создания обратной сенситивной связи протезов конечностей с периферической нервной системой. Проводилась операция в сотрудничестве с Медцентром Дальневосточного федерального университета и центром нейробиологии Сколтеха.

В проекте участие приняли два пациента. У одного из них были ампутированы обе руки, а второй пациент поле ампутации руки испытывал фантомные боли. В результате операции были установлены особые электроды, которые стимулируют нервные окончания. Пациенты теперь должны научиться пользоваться новыми протезами.

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