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Ученые создали сверхпрочное стекло
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Ученые создали сверхпрочное стекло

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В своей работе ученые использовали форму углерода, состоящую из 60 молекул.

Ученые синтезировали новую сверхтвердую форму углеродного стекла. Эта разработка является самым твердым известным материалом с самой высокой теплопроводностью. Статья опубликована в журнале Nature.

Отмечается, что исследователи использовали форму углерода, состоящую из 60 молекул, которые расположены в форме полого шара. В результате вещество нагрели так, что его структура разрушилась. Затем углерод превратили в кристаллический алмаз. Для этого использовали большое давление.

Ранее мы писали, что Apple разрабатывает универсальную зарядку для всех устройств. 

Фото: pixabay 

Теги: сверхпрочное стекло
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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