Apple разрабатывает универсальную зарядку для всех устройств

Компания Apple разрабатывает мультизарядное устройство. С его помощью все девайсы также смогут "заряжать друг друга". Об этом сообщает Bloomberg.
Кроме того, компания также работает над технологией зарядки на дистанции, длинной и короткой. Таким образом получается, что, например, iPhone сможет зарядить AirPods или Apple Watch.
В настоящий момент неизвестно, когда технология выйдет на рынок.
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Фото: pixabay
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