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Apple разрабатывает универсальную зарядку для всех устройств
Сегодня, 11:19
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Apple разрабатывает универсальную зарядку для всех устройств

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Компания работает над технологией зарядки на дистанции.

Компания Apple разрабатывает мультизарядное устройство. С его помощью все девайсы также смогут "заряжать друг друга". Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, компания также работает над технологией зарядки на дистанции, длинной и короткой. Таким образом получается, что, например, iPhone сможет зарядить AirPods или Apple Watch.

В настоящий момент неизвестно, когда технология выйдет на рынок.

Ранее мы писали, как изменился стиль общения россиян с появлением мессенджеров. 

Фото: pixabay 

Теги: apple, мультизарядное устройство
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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