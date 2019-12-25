Apple разрабатывает универсальную зарядку для всех устройств

Компания работает над технологией зарядки на дистанции.

Компания Apple разрабатывает мультизарядное устройство. С его помощью все девайсы также смогут "заряжать друг друга". Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, компания также работает над технологией зарядки на дистанции, длинной и короткой. Таким образом получается, что, например, iPhone сможет зарядить AirPods или Apple Watch.

В настоящий момент неизвестно, когда технология выйдет на рынок.

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