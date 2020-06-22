Один из погибших при нападении в Рединге является гражданином США

В результате нападения оказалось трое раненых, один погибший.

Один из погибших при нападении в британском городе Рединг является гражданином США. Об этом рассказали журналисты из Philadelphia Inquirer.

Напомним, что трагедия произошла в городском парке вечером, 20 июня. Гражданин ливийского происхождения атаковал с ножом нескольких прохожих. В результате нападение три человека оказались ранены, еще один скончался. Преступника удалось задержать в тот же день. Утром 21 июня полиция заявила, что данная трагедия связана с актом терроризма. Правоохранительные органы раскрыли имя виновного. Им оказался 25-летний мужчина по имени Хаири Саадалла.

на данный момент известно, что жертвой ливийца стал 39-летний уроженец штата Филадельфия Джо Ричи-Беннетт. Его отец рассказал, что сын переехал в Англию 15 лет назад. Он трудился в юридической компании, а после - на нидерландскую фармацевтическую фирму. Брат погибшего заявил, что Джо был хорошим человеком и не заслужил такой смерти. Он рос в семье полицейских.

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Видео: YouTube / Guardian News