Военные атаковали оппонентов из-за обстрела с другой стороны.

Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей". Они рассказали, что военнослужащие атаковали военные посты и инфраструктуру, необходимую для осуществления подземной деятельности ХАМАС, на юге региона. Нападение произошло в рамках ответа на обстрел с территории сектора Газа.

Кроме того, израильские танки нанесли удар по военным постам ХАМАС пресс-служба армии Израиля

Напомним, что 15 июня израильская армия зафиксировала пуск одного снаряда из сектора Газа в направлении Израиля. Сработали сирены, оповещающие от обстреле на открытой местности.

ПВО Сирии отразили атаку Израиля.