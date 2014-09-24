Один человек погиб в Златоусте из-за взрыва газового оборудования. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители пресс-службы городской администрации. На данный момент известно, что трагедия зафиксирована утром 5 марта в производственном цехе "Уральской сталелитейной компании".
На данный момент на месте работают экстренные службы...В результате инцидента погиб мужчина. Погибший - отец-одиночка, на иждивении шесть детей. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего.
заявление мэрии Златоуста
Также известно о том, что из-за происшествия в цеху пострадали четыре человека. Двое из них госпитализированы в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Оставшиеся получили легкие ранения. Они отказались от госпитализации. Всем пациентам медики оказали помощь. В региональной прокуратуре добавили, что по факту взрыва на заводе ведется проверка.
В Нидерландах произошел взрыв рядом с центром по тестированию на COVID.
Фото: Piter.tv
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