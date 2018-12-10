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ОМОН приехал на Калининскую овощебазу. Рынок закрыли на проверку
Сегодня, 13:12
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Rybka123

ОМОН приехал на Калининскую овощебазу. Рынок закрыли на проверку

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У сотрудников базы проверяют документы.

В среду, 13 марта, правоохранительные органы Санкт-Петербурга нагрянули в гости на Калининскую овощебазу. Сотрудники следственного комитета проводят там проверку, сообщили в УМВД по Петербургу.

Очевидцам удалось зафиксировать рейд на камеру. Помимо работников комитета на базу приехал ОМОН. Работа рынка приостановлена,  у сотрудников базы проверяют документы.

Напомним, что данный рейд стал далеко не первым на этой неделе. В понедельник, 11 марта, сотрудники СК проверяли Софийскую овощебазу. После осмотра 900 мигрантов было выявлено почти 300 административных нарушений, связанный с незаконным пребыванием на территории РФ и незаконным трудоустройством. Проверка продолжается.

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Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Теги: калининская овощебаза, омон, проверка документов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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