ОМОН приехал на Калининскую овощебазу. Рынок закрыли на проверку

У сотрудников базы проверяют документы.

В среду, 13 марта, правоохранительные органы Санкт-Петербурга нагрянули в гости на Калининскую овощебазу. Сотрудники следственного комитета проводят там проверку, сообщили в УМВД по Петербургу.

Очевидцам удалось зафиксировать рейд на камеру. Помимо работников комитета на базу приехал ОМОН. Работа рынка приостановлена, у сотрудников базы проверяют документы.

Напомним, что данный рейд стал далеко не первым на этой неделе. В понедельник, 11 марта, сотрудники СК проверяли Софийскую овощебазу. После осмотра 900 мигрантов было выявлено почти 300 административных нарушений, связанный с незаконным пребыванием на территории РФ и незаконным трудоустройством. Проверка продолжается.

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Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург