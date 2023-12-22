В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские задержали 17 человек для проверки документов.

В Железногорске выявили восемь нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Красноярского края.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на соблюдение норм миграционного законодательства, в трех торговых точках полицейские задержали 17 человек для проверки документов. Все они оказались гражданами Российской Федерации, однако в отношении восьми из них были составлены протоколы для рассмотрения в мировой суд. Также правоохранители сделан запрос в военный комиссариат на предмет наличия военного билета у 16 доставленных мужчин.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве с ущербом не менее 15 млн рублей.

Видео: ГУВД Красноярского края