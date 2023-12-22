Калининская овощебаза станет пищевым кластером

Большая площадь и удачное расположение привлекли внимание застройщиков, однако в недавно принятом генплане эта инициатива была официально отвергнута.

Овощебаза в Калининском районе переходит в пищевой кластер, соответствующий формату лёгкой промышленности. Этот проект стал одним из первых примеров политики защиты промышленных зон от застройки жилыми домами.

Территория овощебазы расположена на проспекте Непокорённых и была разделена между двумя владельцами. Исторически здесь осуществлялись торговля, производство и хранение продуктов питания. Некоторое время назад овощебаза находилась под угрозой закрытия и застройки жилыми домами.

Большая площадь и удачное расположение привлекли внимание застройщиков, однако в недавно принятом генплане эта инициатива была официально отвергнута. Скорее всего, на решение повлияло расположение противоположно Пискарёвскому мемориальному кладбищу. Постройка многоэтажных зданий в этом районе Петербурга – Ленинграда выглядело перебором, даже учитывая финансовые возможности застройщиков и их влияние в строительном блоке Смольного.

Когда стало очевидно, что объект не будет переоборудован, часть овощебазы, принадлежащая ЗАО "Норд-Овощ", начали развивать как пищевой кластер, или light industrial, с уклоном на производство пищевых продуктов. Речь идёт о той половине, которая расположена ближе к Пискарёвскому проспекту и выходит на Меншиковский проспект.

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Фото: Pxhere