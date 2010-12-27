В ЗакСе поддержали запрет на замуровывание кошек в подвалах

С живодерством в любом проявлении нужно бороться.

Петербургский парламентарий Андрей Анохин поддержал законопроект, который позволит защитить бездомных кошек и запретит замуровывать их в подвалах. Об этом сообщают городские СМИ.

Кошки – это часть нашего города, замуровывать их лазы в подвалы недопустимо. К животным должно быть доброе отношение. Андрей Анохин

Депутат отметил, что с живодерством нужно бороться в любом его проявлении.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге задержали живодера, который зверски убил собаку соседки.

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