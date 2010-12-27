  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ЗакСе поддержали запрет на замуровывание кошек в подвалах
Сегодня, 12:51
287
nastya960

В ЗакСе поддержали запрет на замуровывание кошек в подвалах

0 0

С живодерством в любом проявлении нужно бороться.

Петербургский парламентарий Андрей Анохин поддержал законопроект, который позволит защитить бездомных кошек и запретит замуровывать их в подвалах. Об этом сообщают городские СМИ.

Кошки – это часть нашего города, замуровывать их лазы в подвалы недопустимо. К животным должно быть доброе отношение.

Андрей Анохин

Депутат отметил, что с живодерством нужно бороться в любом его проявлении.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге задержали живодера, который зверски убил собаку соседки.
Фото: pixabay

 

 

 

Местоположение на карте:

Теги: андрей анохин, живодерство, животное, закс, кошки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий