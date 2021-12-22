Названы имена ведущих премии "Оскар" в 2022 году

На сцену выйдут такие голливудские звезды, как Леди Гага, Крис Рок, Зои Кравиц и др.

Стали известны имена соведущих премии "Оскар" в этом году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Помогать основным ведущим церемонии будут такие голливудские звезды, как Леди Гага, Крис Рок, Зои Кравиц, Кевин Костнер и Рози Перес. В ближайшие несколько дней назовут имена других участников церемонии.

Основными ведущими мероприятия в этом году выбраны Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс. Церемонию покажут в прямом эфире 27 марта.

В главной номинации "Лучший фильм" представлены "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Дюна", "Король Ричард", "Лакричная пицца", "Аллея кошмаров", "Власть пса" и "Вестсайдская история".

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