Хабенский заявил, что МХТ имени Чехова продолжит работу в прежнем режиме

Актер заявил, что никогда раньше не комментировал политические ситуации и теперь делать этого не станет.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что артисты театра продолжат выходить на сцену. Его слова опубликованы в Instagram-аккаунте учреждения.

Хабенский отметил, что сегодня психологически тяжело выходить на сцену и делать свою работу. Однако трупа МХТ продолжит играть спектакли.

Потому что театр – это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценностях человеческой жизни. Отметил худрук театра

Он добавил, что никогда раньше не комментировал политические ситуации и теперь делать этого не станет.

Он добавил, что никогда раньше не комментировал политические ситуации, и конфликт России с Украиной не станет исключением.

Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ. Призвал людей Хабенский

Ранее мы писали, что многие российские артисты отменили свои концерты в Петербурге.

Фото: Instagram / khabensky_konstantin_fan