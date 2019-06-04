Стала известна стоимость телевизоров-картин Samsung Frame 2019

Устройство с диагональю 55×49 дюймов будет стоить 199 990 рублей.

Компания Samsung Electronics объявила о начале приема предварительных заказов на телевизоры-картины Frame 2019 модельного года. По словам производителей, обновленная линейка создана на основе технологии квантовых точек (QLED). Это позволяет устройству показывать изображения непревзойденного качества в разрешении 4K, а также в 100-процентном объеме и глубоком контрасте.

Также Samsung обновил встроенное приложение "Магазин искусства". Теперь в нем появились шедевры известных российских и зарубежных художников из коллекции Государственного Эрмитажа. Кроме того, телевизоры получили приложение iTunes Movies/TV Shows ("Фильмы/Телешоу iTunes") и поддержку Apple AirPlay 2.

В настоящий момент Samsung Frame 2019 доступны к предзаказу в России. Устройство с диагональю 55×49 дюймов будет стоить 199 990 рублей. При покупке такого телевизора пользователи получат в подарок беспроводную аудиосистему Samsung VL550. За The Frame 49"" придется отдать 99 990 рублей, в подарок идет саундбар Samsung HW-R550. Устройства с диагональю 43 и 65 дюймов появятся в продаже в июле.

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Видео: YouTube / Cloud9 Smart