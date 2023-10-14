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Обвиняемый в убийстве матери футболист из США устроил дебош в самолете

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Серхио Браун кричал о том, что его похищают.

Бывший игрок в американский футбол Серхио Браун устроил потасовку с полицейскими в самолете. Иностранные СМИ сообщили о том, что спортсмен подозревается в убийстве собственной матери. Из-за обвинения мужчина был арестован на территории Мексики, после чего экстрадирован в США. В социальных сетях новостной портал TMZ опубликовал видео с Брауном с борта воздушного средства. На записи можно заметить, что пассажир хочет оттолкнуть сотрудника правопорядка и кричит о том, что его похищают и должны немедленно отпустить. Напомним, что полиция США обнаружила тело 73-летней матери Брауна Миртли в ручье недалеко от ее дома. После проведения экспертизы эксперты заявили, что женщина погибли неестественной смертью.

Суд отправит под стражу до 6 декабря отца, убившего своего сына.

Фото и видео: TMZ

Теги: американский утбол, дебош, серхио браун, убийство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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