Обвиняемый в призывах к протестам пытался убить себя в минском суде

Степана Латыпова увезли из зала суда без сознания.

Обвиняемый в призывах к протестной деятельности и мошенничестве Степан Латыпов попытался совершить суицид в здании минского суда. Об этом в Telegram-канале "Наша Нiва" рассказали местные журналисты. По данным СМИ, фигурант расследования пытался использовать для преступления ручку.

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Мужчину вынесли из зала суда без сознания. Напомним, что активист был задержан правоохранительными органами 15 сентября 2020 года. Он пытался помешать закрасить мурал с диджеями. По версии республиканской прессы, Латыпов организовал поставку в Белоруссию опасных химикатов. Якобы с их помощью подозреваемый планировать травить местных силовиков. В апреле 2021 года против белоруса возбудили дело. Его обвинили в создании Telegram-канала, в котором публиковались призывы к протестам. Еще одно обвинение связано с мошенничеством на сумму более 123 тысяч белорусских рублей. По версии следственных структур, активист нелегально завладел денежными средствами 16 юридических лиц.

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Видео: Telegrsm/Радыё Свабода — Беларусь (организация, внесенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иноагента)