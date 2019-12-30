СМИ: Предполагаемый организатор несостоявшихся терактов в Петербурге высмеивал ИГ*

Юноша утверждает, что не придерживается идеологии *запрещенной в РФ организации и не знает арабского языка.

Никита Семенов, обвиняемый ФСБ в подготовке предновогодних терактов в Петербурге и приверженности ИГИЛ (запрещена в РФ) отрицает свою виновность в несостоявшихся взрывах в ТРК "Галерея" и Казанском соборе. Об этом 24 января сообщила "Фонтанка".

Семенов заявил, что не знает арабского языка, не является мусульманином и не придерживается идеологии ИГ. Юноша отметил, что даже не состоял в чатах на иностранных языках, и попросил передать его близким, что он "не террорист". Кроме того, по информации "Фонтанки", Семенов высмеивал организацию и осуждал деятельность террористов в разговорах с друзьями.

В декабре помимо Семенова задержали 23-летнего Георгия Чернышева. По версии ФСБ, молодые люди сотрудничали с террористами, а рядом с собором и торговым центром якобы проводили разведку и передавали информацию ИГ. При обысках у Семенова нашли патроны, у Чернышева – книги о египетском масонстве и пару ножей. Ничего запрещенного у парней не обнаружили.

Фото: Piter.TV