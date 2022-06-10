Обвиняемые в похищении человека ради 700 тыс. рублей в Петербурге арестованы

Они заключены под стражу до 4 ноября текущего года.

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения трех мужчин, обвиняемых в похищении человека из-за 700 тыс. рублей. Они заключены под стражу до 4 ноября текущего года, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

По данным следствия, Р. и Л., находясь у дома 31, корпуса 1, по Дунайскому проспекту, напали на потерпевшего С., нанесли ему множественные удары руками в голову и туловище, после чего силой поместили в салон авто INFINITY M35 ELITE. С. был похищен. К. и неустановленное лицо присоединились к ним. Фигуранты дела потребовали у С. 700 тыс. рублей, которые "он присвоил себе". Избиение С. продолжалось, К. угрожал пистолетом.

С. увезли в поселок Металлострой, где некоторое время удерживали. Насилие и вымогание денег продолжались. С. пообещал выполнить требования, его отпустили.

Обвиняемые задержаны 13 сентября. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ.

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