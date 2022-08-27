Петербуржец, убивший дедушку, полностью признал свою вину

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении убийства.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, он является подозреваемым в деле об убийстве своего родного дедушки. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину.

Во время задержания петербуржец утверждал, что конфликт с пожилым родственником у него был давно, так как тот с детства избивал его и мать.

Фото: Piter.tv