В Петербурге возбудили дело по факту убийства курьером собственного деда

Подозреваемого задержали на месте.

После убийства 19-летним молодым человеком собственного деда в квартире на Староорловской улице в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, что преступление произошло накануне утром. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 68-летнего мужчины со множественными телесными повреждениями.

Подозреваемого, который работает курьером, задержали на месте: он утверждает, что конфликт с пожилым родственником у него был давно, так как тот с детства избивал внука и его мать.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве, совершенном 30 лет назад.

Фото: Piter.TV