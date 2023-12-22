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Обвиняемые в поджоге покрышек на Лиговском проспекте заключены под стражу
Сегодня, 19:56
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Обвиняемые в поджоге покрышек на Лиговском проспекте заключены под стражу

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В их отношении возбуждены уголовные дела по пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Фрунзенский районный суд вынес постановление об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля в отношении двух мужчин, обвиняемых в поджоге покрышек в парадной дома 267 по Лиговскому проспекту. В их отношении возбуждены уголовные дела по пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 13 февраля. 

По данным следствия, фигуранты дела 10 февраля, имея умысел на совершение убийства общеопасным способом, прибыли в дом во Фрунзенском районе и приложили к двери одной из квартир три покрышки, облили их бензином и подожгли. В результате возгорания погиб мужчина 1984 года рождения

Один из злоумышленников оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда. Кроме того, он был ранее судим Кировским районным судом и имеет регистрации в РФ. 

Второго также ранее судили, он не возражал против стражи и просил домашний арест. 

Ранее на Piter.TV: журналистку из Афганистана приговорили в Петербурге к двум годам колонии и освободили.

Фото: Piter.TV; Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: поджог покрышек, фрунзенский районный суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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