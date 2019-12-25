Солистка Little Big Софья Таюрская высказалась о смерти Анны Каст

Артистка заявила, что не была знакома лично с умершей, они никогда не виделись.

Солистка петербургской рейв-группы Little Big Софья Таюрская высказалась о смерти Анны Кастельянос (Каст). Певица заявила, что не была знакома лично с умершей.

"Я не была знакома лично с Аней! Мы никогда не виделись. Приношу свои соболезнования родным и близким", - написала Софья в Instagram.

В официальном аккаунте группы в Instagram также появился пост о кончине Каст. Почти 8 лет назад путь Little Big начинался с трех человек: Анны, Ильича и Олимпии.

"Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все. Rest in peace, маленький человек с большой историей", - отметили музыканты.

39-летняя артистка умерла 28 февраля в квартире на Рыбацком проспекте. Тело нашла волонтер, которая приглядывала за Анной. По предварительным данным, причиной смерти экс-солистки Little Big стала кардиомиопатия – сердечная недостаточность.

Фото: Instagram / iliyaprusikin