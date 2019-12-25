Обвинения Джоли в домашнем насилии "разбили сердце" Брэду Питту

Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей.

Голливудский актер Брэд Питт был "убит горем", узнав, что его бывшая супруга Анджелина Джоли планирует представить в суде доказательства домашнего насилия с его стороны. Об этом таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к актеру.

Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. источник

Также источник отметил, что супружеская жизнь Джоли и Питта была очень страстной, но порой и токсичной. Они пережили много ссор, но и очень много хороших моментов.

Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей, и он крайне расстроен этим. источник

Фото: Instagram/ @bradpittofflcial