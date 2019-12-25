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Обвинения Джоли в домашнем насилии "разбили сердце" Брэду Питту
Сегодня, 10:25
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nastya960

Обвинения Джоли в домашнем насилии "разбили сердце" Брэду Питту

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Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей.

Голливудский актер Брэд Питт был "убит горем", узнав, что его бывшая супруга Анджелина Джоли планирует представить в суде доказательства домашнего насилия с его стороны. Об этом таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к актеру.

Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем.

источник

Также источник отметил, что супружеская жизнь Джоли и Питта была очень страстной, но порой и токсичной. Они пережили много ссор, но и очень много хороших моментов.

Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей, и он крайне расстроен этим.

источник

Фото: Instagram/ @bradpittofflcial

Теги: анджелина джоли, брэд питт
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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