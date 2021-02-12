Обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа в Сенате США

Доводы были приведены на пять-шесть часов раньше установленного срока.

Обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента бывшего президента США Дональда Трампа в Сенате США. У сторон есть по 16 часов на приведение своих аргументов — не больше восьми часов в день. При этом сторона защиты уверяет, что на донесение своей позиции у адвокатов Трампа уйдёт не больше одного дня.

Конгрессмен-демократ Джейми Раскин, возглавляющий команду обвинителей, заявил, что доводы были приведены на пять-шесть часов раньше установленного срока.

Ранее Байден обвинил Трампа в плохой подготовке к вакцинации от коронавируса. По мнению главы Белого дома, ученые сделали свою работу и открыли вакцину от опасной инфекции за рекордные сроки.

Ранее Путин допустил, что привьется от коронавируса к осени.

Видео: Washington Post